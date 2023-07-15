السوداني يرأس اجتماعاً لمسؤولي الدوائر الخدمية في محافظة المثنى

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اجتماعاً لرؤساء ومسؤولي الدوائر الخدمية في محافظة المثنى.

وقال المكتب الاعلامي لئيس الوزراء في بيان" ان السوداني اطلع على إيجاز عن مجمل المشاريع الخدمية وأداء الدوائر ذات الارتباط المباشر بالمواطنين، كما تابع موقف تنفيذ المشاريع الخدمية التي تنفذها الوزارات المختلفة في المحافظة، وفقاً للجداول الزمنية المحددة لها، واستمع لأهم المعوقات والعقبات التي تواجه العمل اليومي للدوائر الخدمية.

واضاف البيان" ان رئيس مجلس الوزراء قال في مستهل الاجتماع، إن هذه الزيارات الميدانية، تستهدف الاطلاع على واقع تقديم الخدمات، وأداء المؤسسات المختلفة، وتقييم الأداء وفقاً لما هو منجز، وما يتلقاه المواطن فعلياً من خدمة، مؤكداً تكليف لجان مختصة بمتابعة التوجيهات والملاحظات التي تقف عليها كل زيارة، من أجل تحقيق الغاية المرجوة منها .

وشدد السوداني بعد زيارته إلى مستشفى الحسين التعليمي، على ضرورة مضاعفة الاهتمام بالقطاع الصحي، حيث لا يمكن التأخر في تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين، ولفت إلى أنّ القطاع الصحي يعاني بسبب الانتكاسات السابقة التي تراكمت فيه، وعلى المحافظ ترتيب أولوياته وفقاً لحاجة المواطنين، وهو ما رسمته الحكومة في برنامجها وحسب أولوياتها الخمس التي جاء قطاع الصحة في مقدمتها، وأكّد سيادته أنه سيمنح المحافظ والمسؤول الصلاحيات التي يحتاجها من أجل النهوض بالواقع الصحي.

واكد" السوداني أهمية إجراء مراجعة دقيقة لمواضع الخلل والتقصير والتلكؤ، بالتزامن مع تثمين أي جهد متميز يسعى إلى تقديم الخدمة للمواطنين، وتلبية متطلباتهم وطموحاتهم.