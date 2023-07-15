طيف سامي: وزارة المالية تسير بخطى ثابتة نحو تطوير أمثل للأهداف الاقتصادية من خلال تعزيز فرص أمثل لجذب الاستثمار

اكدت وزير المالية طيف سامي، ان الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو تطوير أمثل للأهداف الاقتصادية من خلال تعزيز فرص أمثل لجذب الاستثمار.

وقالت الوزيرة في كلمتها ضمن فعاليات المؤتمر السنوي السادس للمالية والخدمات المصرفية ، القاها بالنيابة مدير عام مصرف الرشيد:" انعقاد المؤتمر ذات أهمية كونه أتاح الفرصة للإعلان عن خطواتنا في وزارة المالية لدعم البرنامج الحكومي عبر منهاج مدروس يدفع عجلة النهوض الاقتصادي وتوفير فرص لإحداث تنمية مستدامة بما ينعكس لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين ".

واضافت:" ان القطاع المصرفي يشكل الركيزة الداعمة لأي اقتصاد مستقر وحيوي، ويلعب دوراً محورياً ورئيسياً في دعم عملية النهضة الصناعية الاقتصادية عبر تقديم الدعم المطلق للقطاعات المنتجة من أصحاب المشاريع المحلية الصغيرة والمتوسطة".

وأشارت الى ان وزارة المالية تسير بخطى ثابتة نحو تطوير أمثل للأهداف الاقتصادية من خلال تعزيز فرص أمثل لجذب الاستثمار من مشاريع البنى التحتية وتصحيح مسار السياسة المالية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة .

واوضحت ان وزارة المالية دابت على تفعيل الاتفاقات الثنائية مع مختلف المؤسسات المالية العالمية الداعمة لترسيخ نظام مالي واقتصادي متوازن ومستدام.