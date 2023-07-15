السوداني خلال حضوره مؤتمر عشائر الظوالم بالمثنى : موازنة الثلاث سنوات هي الاولى في البلاد ولدينا مشروع لاستثمار الاموال بما يحسن الواقع المعيشي للمواطنين

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيان موازنة الثلاث سنوات هي الاولى في البلاد ولدينا مشروع لاستثمار الاموال بما يحسن الواقع المعيشي للمواطنين .

وقال خلال حضوره المؤتمر السنوي بذكرى ثورة العشرين الذي تقيمه عشائر الظوالم في مدينة الرميثة بمحافظة المثنى : خصصنا 450 مليار دولار لمحافظة المثنى لتفعيل جميع المشاريع وستكون هناك لجنة خاصة ستحضر الاسبوع المقبل في المحافظة لاستثمارها.

واضاف ان محافظة المثنى ساهمت باهلها بصياغة تاريخ العراق الحديث ولانبالغ ان قلنا ان شكل العراق الحديث قد بدأ من هذه الارض .

وتابع :ثورة العشرين علامة بارزة وهي دليل ملموس على الوحدة الوطنية بعد قرون من الاستعمار واستباحة الدم العراقي

واوضح ان الثورة صنعت وعياً وطنياً ساهم في استقلال العراق بعد تلبية الناس لنداء المرجعية في ذلك الزمن مشيرا الى ان احياء هذه المناسبات واستذكارها هي جزء من الوفاء لمحطات خالدة ونحن بامس الحاجة لهذه القيم في وقتنا الحالي

وقال السوداني :نحن امام تحدي بناء الدولة وهذا الامر يتطلب منا وقفة وتضحية وشجاعة ونحن امام مفترق طرق اما بناء الدولة او الفوضى

واضاف :لن نجامل اي طرف على مصلحة بناء البلد ونحن امام طريق شاق ووضعنا اولوياتنا في بناء الدولة من توفير الخدمات والقضاء على الفقر ومواجهة الفساد

وتابع :مخطئ من يتصور بان العشيرة هي تهديد للدولة والعشائر لها محطات داعمة لهيبة الدولة وسلطة القانون.