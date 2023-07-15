خلال لقائه عددا من نواب المثنى ..السوداني يؤكد أهمية تضافر الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم السبت أهمية تضافر الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل تكامل العمل بروح الفريق الواحد في مواجهة مختلف التحديات التي تواجه العراق.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان" ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،التقى أعضاء مجلس النوّاب عن محافظة المثنى، وذلك خلال زيارته إلى المحافظة التي وصلها صباح اليوم السبت.

واضاف البيان" انه جرى خلال اللقاء استعراض الواقع الخدمي والمعيشي، والفرص الاستثمارية المتاحة التي تساعد في النهوض بالمحافظة، وتقديم الخدمات لأبنائها.

واكد البيان" دعم جهود الحكومة في تنفيذ أولوية مكافحة الفقر لاسيما في المدن الأشد فقراً ومنها مدن وأقضية محافظة المثنى، عبر تنشيط الاقتصاد بمختلف مستوياته وقطاعاته.