وزير الكهرباء يصدر توجيها لمركز السيطرة بتدوير مناولات الذبذبة لتقليل الاطفاءات على المواطنين

اصدر وزير الكهرباء زياد علي فاضل توجيها لمركز السيطرة بتدوير مناولات الذبذبة لتقليل الاطفاءات على المواطنين.

وقال بيان لوزارة الكهرباء,تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، للوزراء والمسؤولين لتحقيق الجولات الميدانية ، ومتابعة العمل المباشر ،أجرى وزير الكهرباء زياد علي فاضل ,اليوم السبت ,زيارة ميدانية لدائرة التشغيل والتحكم ومركز السيطرة الوطني يرافقه مدير عام الدائرة المذكورة ، ومدير عام توزيع كهرباء بغداد ,إطلع فيها على أوضاع المنظومة وأحمالها ، والوحدات التوليدية العاملة وقابلية خطوط النقل المصرفة للأحمال ، ووثوقية الربط الذي عملت عليه الوزارة خلال الفترة الماضية بين المحافظات".

كما ناقش الوزير بحسب البيان, ألية التوليد ومعدلات الإنتاج المتحقق والمتاح خصوصاً بعد تشغيل المحطات على جزء من الغاز المورد والذي عاودت اطلاقاته جزئياً بموجب إتفاق الحكومة بمقايضة النفط الأسود بالغاز ، وتشغيل وحدات اخرى على الكازأويل من خلال ألتنسيق مع الزملاء في وزارة النفط ،حيث سجلت المنظومة تعافياً بعد عودة الغاز والوقود لأكثر من ٢٤ الف ميكا واط,مع ملاحظة ان لدى الكهرباء وحدات توليدية اخرى جاهزة للعمل تنتظر معاودة ضخ كميات اخرى من الغاز لتشغيلها .

وتداول الوزير, خطة معالجة الأختناقات والتي نُفذت بشكل سريع من خلال توسعة شبكات النقل في عدد من المحطات التحويلية وإستحداث الخطوط الناقلة ،مشيرا إلى أهمية أجهزة الحماية والمناولات لحماية المنظومة ، وان يُراقب بحذر إنفصالات الخطوط على ان لا ثؤثر على وضع المنظومة إن حصلت وفق عوارض فنية طارئة ".

وأوصى الوزير وفق البيان, بتدوير مناولات الذبذبة وجعلها أسبوعياً بدل من شهرياً لتقليل الاطفاءات على المواطنين ، كما وتقليل الأطفاءات عن بُعُد للمحافظة على المعدات كما المحافظة على المنظومة وأحمالها ,وان يراعي توزيع حصص المحافظات بشكل عادل ، مقدماً شكره للملاكات العاملة والتي اجتازت أزمة شح الغاز بأقل الضرر ".