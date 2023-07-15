الأعرجي: العراق حريص على إدامة علاقاته مع الأشقاء

اكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ان العراق حريص على إدامة علاقاته مع الأشقاء.

وذكرت المستشارية في بيان:" ان الأعرجي التقى بمكتبه اليوم، القائم بالأعمال التونسي في بغداد فهمي المشرقي، وجرى خلال اللقاء، تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، كما جرى استعراض الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، وبحث القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وبضمنها ملف مخيم الهول السوري".

وأكد الأعرجي خلال اللقاء، أن العراق حريص على إدامة علاقاته مع الأشقاء، لافتا إلى أن حكومة محمد شياع السوداني توكد على تطوير علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، لاسيما التعاون في المجال الأمني وتبادل المعلومات، مثمنا دور تونس في إعادة رعاياها من مخيم الهول السوري.

من جانبه أكد القائم بالأعمال التونسي، رغبة بلاده بالاستفادة من تجربة العراق في مجال مكافحة الإرهاب، إلى جانب تعزيز التعاون الأمني والاستخباري بين البلدين