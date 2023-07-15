التربية تصدر توجيهاً يخص عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية

أصدر وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم السبت، توجيهاً لأعضاء اللجان بخصوص عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "حرصاً على مجهود الطلبة الدراسي وتزامنا مع قرب انتهاء الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية في دورها الاول، أشرف وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، على عملية فحص الدفاتر الامتحانية وما آلت اليه نسب تصحيح المواد الدراسية".

والتقى وزير التربية اثناء جولته في اروقة المركز بـ"اعضاء لجان الفحص ووكيل الوزارة للشؤون الفنية رئيس اللجنة الدائمة للامتحانات حسين صبري اللامي".

وبحسب البيان، وجه الجبوري الجميع، بـ"َضرورة اداء مهمة التصحيح بأمانة ومهنية عالية مع مراعاة ظروف الطلبة"، مقدماً جملة من "النصائح لأعضاء اللجان باخذ وقتهم الكافي في الفحص والتصحيح والانتباه على دفتر الطالب الممتحن والتركيز في اجابته للحصول على استحقاقه من الدرجات والاجابة".

وتمنى وزير التربية، للممتحنين "الموفقية والنجاح في مسيرتهم الدراسية"، مطمئناً عوائلهم بـ"دقة وشفافية عملية الفحص".