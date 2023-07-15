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السوداني يؤكد لاردوغان حرص العراق على بناء شراكات إقليمية ودولية


تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وأكد السوداني ، خلال الاتصال، حرص العراق على بناء شراكات إقليمية ودولية، تسهم في التنمية الوطنية الاقتصادية للبلدان الشقيقة والصديقة، وتعمل على مواجهة التحديات، وترسّخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه عبّر الرئيس التركي عن توجّه بلاده نحو توسعة التعاون مع العراق، مؤكداً استعداد تركيا والشركات التركية للعمل في مشروع طريق التنمية، والإسهام في هذه الفرصة الاقتصادية، بما يدعم التبادل والتواصل بين الشعبين الصديقين، ويخدم جميع شعوب المنطقة.

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