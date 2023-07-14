استقدام رئيسي جامعة كركوك السابق والأسبق

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، صدور أمري استقدامٍ بحقّ رئيسي جامعة كركوك السابق والأسبق؛ لارتكابهما عمداً ما يخالف واجبات وظيفتهما، وإحداث الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعملان فيها.

وذكرت الهيئة في بيان، ان "محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام رئيسي جامعة كركوك السابق والأسبق، في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة في مشروع تجهيز الجامعة بالأثاث".

وأضافت إنَّ "المحكمة المذكورة أصدرت أمر استقدامٍ ثانياً بحقِّ رئيس الجامعة الأسبق؛ لارتكاب مُخالفاتٍ في إزالة الملعب الخماسي المشيد من قبل كليَّة العلوم، لافتةً إلى أنَّه تمَّت إزالة الملعب الذي بلغت كلفته (49,000,000) مليون دينارٍ بعد مرور شهرين فقط على إنجازه؛ لغرض إنشاء محلاتٍ تجاريَّةٍ بدلاً منه".

وتابعت الهيئة إنَّ "محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمري الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادتين (331 و340) من قانون العقوبات".