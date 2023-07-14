هيئة النزاهـة: استقـدام السفير العـراقي الحالي في تـركيا ماجد اللجماوي لتضـخـم أموالـه بصورة غير مشروعة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، صدور أمر استقدام بحق السفير العراقيّ الحالي لدى تركيا ماجد اللجماوي بعد رصد تضخم في أمواله.

وذكر بيان للهيئة أن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد أصدر أمراً باستقدام السفير العراقي الحالي لدى تركيا؛ على خلفيَّة رصد دائرة الوقاية في الهيئة حصول تضخُّمٍ في أمواله، مُبينا أن" التقرير الفنيَّ لدائرة الوقاية أفاد بأنَّ مقدار التضخُّم بلغ (2,304,787,000) ملياري دينار".

وأضاف إنه "تمَّ فتح قضية جزائية بحق السفير، بعد أن تبيَّن أنَّ قيمة التضخُّم الحاصل في أمواله لا تتناسب مع موارده الاعتياديَّة، ممَّا يشير إلى وجود كسبٍ غير مشروعٍ، لافتةً إلى قيامه بإخفاء معلوماتٍ في استمارة كشف الذمَّة الماليَّة الخاصَّة به، إذ قدَّم معلوماتٍ كاذبةً ومُضلّلةً بخصوص مصادر أمواله".

وتابع، أن" أمر الاستقدام الصادر بحق المتهم عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، جاء استناداً إلى أحكام المادة (19/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل".