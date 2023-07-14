البصرة نصف درجة الغليان.. 16 محافظة تتجاوز حرارتها الـ45

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، فيما اشارت الى استمرار ارتفاع درجات الحرارة وسجلت محافظة البصرة الأعلى حرارة بين المحافظات.

وذكرت الهيئة في بيان أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ستكون في بغداد بابل وديالى وصلاح الدين 47 وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف والناصرية والمثنى 48 والبصرة 50".

وأشارت الى، أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع أقسام البلاد".

وبينت أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وتابعت الهيئة أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".