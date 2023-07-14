جهاز المخابرات يطيح بما يسمى "القاضي الشرعي لولاية دجلة" في صلاح الدين

أعلن جهاز المخابرات الوطني، اليوم الخميس، الإطاحة بالإرهابي (عكاب حمد نجرس دلي) المكنى (أبو جمال) والذي كان يشغل منصب القاضي الشرعي العام لولاية دجلة.

وذكر الجهاز في بيان انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية وتعقّب في أكثر من دولة تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي من القاء القبض على الارهابي (عكاب حمد نجرس دلي) المكنى (أبو جمال) أمير قاطع الشرقاط وجزيرة الحضر وجبال مخمور في محافظة صلاح الدين".

واضاف ان "الإرهابي كان يشغل منصب (القاضي الشرعي العام لولاية دجلة)، وأصدر الكثير من الفتاوى التي تحرض على استهداف القوات الأمنية والمتعاونين معها"، لافتاً إلى أن"الإرهابي هرب الى الاراضي السورية في العام 2017 وتنقّل في المناطق التي تقع ضمن سيطرة داعش هناك، وفي العام 2023 عاد متسللاً الى الأراضي العراقية بتوجيه من قيادة التنظيم الارهابي".

وتابع انه "تم القاء القبض عليه بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية بناءً على أمر قضائي"، مشيراً إلى انه "تم التعامل معه أصولياً".