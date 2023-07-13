التربية تنفي وجود حالات تسريب لأسئلة امتحانات السادس الاعدادي

نفت وزارة التربية، اليوم الخميس، وجود حالات تسريب لأسئلة امتحانات الصف السادس الاعدادي.

وقال وكيل الوزارة فلاح القيسي في حديث لبرنامج "واجب الصراحة"، الذي تبثه العراقية الإخبارية انه "لا يوجد اي تسريب لاسئلة السادس الاعدادي"، مستدركاً ان "الوزارة راعت جميع الظروف في وضع الاسئلة".

وأضاف ان "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، قدم كل الدعم لنجاح الإمتحانات".

وتابع القيسي ان "الوزارة باشرت بإعداد كتب المرحلة الابتدائية"، مردفاً انه "تم اكمال كافة التحضيرات الخاصة بالعام الدراسي".

واكمل: "مستمرون باستلام الابنية المدرسية ضمن المشروع الصيني".

وختم وكيل وزارة التربية بالقول ان "اكثر من 60 بالمئة من المعلمين والمدرسين يسكنون الإيجار".