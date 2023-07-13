العامري: العراق يعيش استقرارا أمنياً وسياسياً

أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الخميس، أن العراق يعيش استقرارا أمنيا وسياسيا.

وقال بيان لإعلام الحشد الشعبي إن" العامري القى كلمة في الحفل التأبيني بمناسبة ذكرى استشهاد الشهيد القائد أبو منتظر المحمداوي ورفاقه، أكد فيها أن “الشهيدين أبو منتظر المحمداوي وأبو حبيب السكيني كانا مسيرة جهادية بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي ولغاية الاستشهاد".

وأضاف، أن “الشهيد أبو منتظر التحق بالجهاد وهو بعمر 16 سنة وأسس المقاومة الفعلية في الأهوار ضد النظام الدكتاتوري”، مشيرا الى أن “الشهيد المحمداوي كان يتمتع بصفة الإخلاص والثبات والوضوح والبصيرة وكان هو مغنية العراق (في إشارة الى الشهيد عمار مغنية)”.

ولفت العامري إلى أن “الشهيد المحمداوي تحول الى مدرسة جهادية وتربوية متنقلة والتي تعلمت من الإمام الحسين الثبات والتضحية والإيثار وغرسته في نفوس الشباب”، مؤكدا أن “مسؤوليتنا إدامة طريق الشهداء”.

وشدد العامري على ضرورة العمل على تحقيق السيادة الاقتصادية في العراق بعد الاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده العراق حاليا.