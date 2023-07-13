العوادي: زيارة رئيس الوزراء إلى أربيل بناءً على دعوة خاصة

كشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي عن فحوى زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى أربيل، فيما أشار إلى أنها تمت بناءً على دعوة خاصة.

وقال العوادي في حديث صحفي: إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، زار أربيل بناءً على دعوة خاصة من قبل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني".

وأضاف، أن" رئيس الوزراء زار خلال تواجده في أربيل برفقة رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني عدداً من الأقضية والنواحي في المحافظة"