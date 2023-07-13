بينهم قائد عسكري كبير.. التعرف على 27 اسماً من ضحايا "مجزرة سبايكر"

تعرفت السلطات الحكومية العراقية، اليوم الخميس 13 تموز/يوليو، على جثمان قائد عسكري كبير بين أسماء 27 ضحية من مجزرة سبايكر، والتي أعلنت عنها وزارة الصحة صباح اليوم.

وقال مصدر صحفي في صلاح الدين انه "بعد فقدان العميد الركن عصام متعب احمد العزاوي معاون قائد شرطة صلاح الدين في قاعدة سبايكر منذ 2014، عثرت السلطات العراقية على جثمانه بين أسماء 27 ضحية من مجزرة سبايكر، والتي أعلنت عنها وزارة الصحة صباح اليوم".

وأضاف انه "الايام القليلة القادمة سيتم استلام جثمانه من الطب العدلي بالعاصمة بغداد".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة، التعرف على 27 اسماً ضمن وجبة جديدة من ضحايا "مجزرة سبايكر" التي ارتكبها تنظيم "داعش" الارهابي عام 2014.

وأكملت دائرة الطب العدلي في بغداد اجراءات الكشف عن هوية 27 شخصا من ضحايا قاعدة سبايكر بينهم معاون قائد عمليات صلاح الدين العميد الركن عصام متعب احمد العزاوي.

وأعدم تنظيم "داعش" الارهابي رميا بالرصاص نحو 2000 شخص وهم طلاب في كلية الطيران وعناصر أمن داخل قاعدة عسكرية معروفة باسم "سبايكر" في محافظة صلاح الدين عند سيطرته على المنطقة في يونيو/حزيران 2014.

وتبنى "داعش" آنذاك الحادثة، ونشر صورا ومقاطع مرئية أظهرت محاصرة ارهابيو التنظيم للجنود في القاعدة العسكرية قبل إطلاق النار عليهم من مسافات قريبة.