وكالة الاستخبارات تطيح بقاتل امرأة بعد استدراجه من خارج العراق

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس، عن الإطاحة بقاتل امرأة بعد استدراجه من خارج العراق.

وذكر بيان للوكالة ، أنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية ومتابعته المباشرة لكشف ملابسات حادثة قتل امرأة باطلاقات نارية ورميها في احدى مناطق محافظة الديوانية، شكلت وكالة الاستخبارات على الفور فريق عمل استخباري وفني للتحري وملاحقة المجرمين، حيث تمكنت مفارز الوكالة من القاء القبض على المتهم الرئيسي والمباشر بحادثة قتل المجنى عليها والذي تم استدراجه من خارج العراق".

وأضاف أن "المجرم اعترف صراحة عن قيامة بهذه الجريمة"، لافتاً الى أن "المتهم احيل الى الجهات المعنية لينال جزائه العادل".

ودعت وكالة الاستخبارات، وفقاً للبيان "المواطنين الكرام في جميع انحاء العراق بالتعاون وتقديم اي معلومات تساعدهم في القاء القبض على الخارجين عن القانون من خلال الاتصال بالرقم المجاني الساخن 144".