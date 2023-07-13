النزاهـة: استقـدام رئيـس ديـوان الـوقف السني الأسـبق لتحقيقه منفعة أقاربه على حساب الدولة

أصدرت هيأة النزاهة، اليوم الخميس، امر استقدام رئيـس ديـوان الـوقف السني الأسـبق لتحقيقه منفعة أقاربه على حساب الدولة.

وقالت الهيأة في بيان ان "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمراً باستقدام لرئيس ديوان الوقف السني الأسبق؛ على خلفيَّـة قيامه بتعيين أقارب له، بالرغم من كونهم خارج العراق"

وأوضحت أنَّ "الامر قد صدر بموجب أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، التي نصَّت على الحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل موظف أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته، أو امتنع عن أداء عملٍ من أعمالها؛ بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد، أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة".