المفوضية: أجهزة انتخابات 2021 ستستخدم نفسها في مجالس المحافظات

أفادت المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات بأنَّ عمليَّة نقل النتائج عبر الوسيط الخاص بها سيتم خلال ساعتين فقط، يأتي هذا فيما قدمت رئاسة إقليم كردستان طلباً رسمياً للمفوضية من أجل الإشراف على إقامة انتخابات برلمان كردستان.

مدير الإجراءات والتدريب في المفوضية داود سلمان قال انه "تم الاتفاق مع الشركة المصنعة على ضغط الوقت المستغرق لنقل النتائج عبر الوسيط الناقل لساعتين فقط بدلاً من ست ساعات"، مشيراً إلى أنَّ ذلك "لن يضطر الملاكات إلى إجراء عد وفرز يدوي كما سيتم فحص الوسيط من قبل شركة مختصة بذلك بموجب قانون الانتخابات".

ويتوقع سلمان أن "تبلغ نسبة المطابقة وفق الإجراءات الجديدة التي اتخذتها المفوضية 100 %، مع ثقة عالية بعدم الاختراق"، مشيراً إلى أنَّ "بيانات موظفي الاقتراع الذين عملوا في المحطة ستطبع في تقريري النتائج والتحقق حال تصويتهم عند الساعة السابعة صباحاً، لمعرفة الموظفين الذين عملوا في المحطة التي تقدم ضدها شكوى حمراء".

وبين المسؤول في المفوضية بأنَّ "الأجهزة التي استُخدمت في انتخابات العام 2021 ستستخدم في انتخابات مجالس المحافظات في العام 2023 ولا يوجد توريد لأي عدد آخر كون الأجهزة الموجودة الحالية كافية لتغطية جميع محطات المحافظات الـ 15 المشمولة بالانتخابات"، بحسب الصحيفة الرسمية.