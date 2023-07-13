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علاوي والعامري يبحثان تطورات الوضع السياسي والانتخابات المحلية


بحث رئيس ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، اليوم الخميس، مع رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، مجمل تطورات الوضع السياسي في البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لعلاوي، في بيان أن الأخير "استقبل في مكتبه ب‍بغداد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، حيث ناقش الطرفان مجمل تطورات الوضع السياسي في البلاد وسبل تحقيق الاستقرار والتأكيد على دعم حكومة محمد شياع السوداني في تنفيذ برنامجها الحكومي".

كما ناقش اللقاء "ملف الانتخابات المحلية التي سيجري عقدها نهاية العام الحالي والاستعدادات لها وضرورة تهيئة البيئة المناسبة لضمان اجراءها بصورة نزيهة وسليمة".

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علاوي والعامري يبحثان تطورات الوضع السياسي والانتخابات المحلية
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