السوداني يؤكد حاجة بغداد لمضاعفة الأعمال الخدمية

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، حاجة بغداد لمضاعفة الأعمال الخدمية، فيما اشار الى أهمية أن تحظى العاصمة بالأولوية.

وقال مكتب السوداني في بيان، "أجرى رئيس مجلس الوزراء، مساء امس الأربعاء، زيارة إلى مبنى أمانة بغداد، وكان في استقباله أمين بغداد والكادر المتقدم في الأمانة، وعقد اجتماعاً مع مديري البلديات في العاصمة بغداد، واطّلع على سير عمل تنفيذ المشاريع الخاصة بماء الشرب والصرّف الصحي ومشاريع البنى التحتية، وتابع مع مديري البلديات مستويات الإنجاز والعقبات التي تعترض تنفيذ الخطط المعدّة وفق الجداول الزمنية"، مشيراً الى أن السوداني "أكد متابعته شخصياً، من أجل تذليل العقبات التي تواجه سير تنفيذ المشاريع، والقيام بزيارات ميدانية لمواقع العمل".

وشهد الاجتماع بحسب البيان "استعراض تقرير يتضمّن آراء المواطنين وتقييمهم لمستوى الخدمات البلدية المقدّمة في مناطق مختلفة من العاصمة، وفي دوائر بلدية متعددة"، مؤكداً أن "رضا المواطنين هو المعيار في جودة الخدمات وغايتها".

وتابع السوداني "عمل أمانة بغداد وبرامجها التنفيذية التي تنطلق من أولويات البرنامج الحكومي في محور الخدمات، وأبدى ملاحظات بشأن سير عملها"، مؤكداً "حاجة العاصمة بغداد إلى مضاعفة الأعمال الخدمية في مناطقها وأحيائها السكنية، وأن تكون بمستوى استثنائي من حيث التنفيذ والتوقيتات"، وشدد على "ضرورة بذل أقصى الجهود لخدمة أبناء العاصمة وتوفير الخدمات البلدية، كي تظهر بغداد بأبهى صورة، وتعكس تاريخها وتراثها المشرق".

كما أكد السوداني "أهمية أن تحظى العاصمة بغداد بالأولوية في تنفيذ شعار عام الخدمات والمشاريع الذي أطلقته الحكومة، والذي جاء منسجماً مع رؤيتها تجاه توفير الخدمات في كل أنحاء العراق"، مشيراً إلى "ضرورة الاهتمام بالجانب الحضري والثقافي لما تمتلكه من إمكانات في هذا الجانب، فضلاً عن تطوير مداخل العاصمة والاهتمام بالمساحات الخضراء، بما يضفي عناصر جمالية وبيئية في مناطقها وشوارعها".

وأشار إلى "جهود الحكومة في محاربة الفساد، والأهمية القصوى لهذا الهدف، نظراً لتأثيراته المباشرة على مستوى الأداء وجودته"، ووجّه بـ"معالجة جميع الملاحظات على عمل الأمانة التي طُرحت خلال الاجتماع، وستجري متابعة خطوات المعالجات في زيارات لاحقة".