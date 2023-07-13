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ضبط مدير في الداخلية برتبة عقيد متلبساً بالرشوة في نينوى


تمكنت ملاكات مديريَّة تحقيق هيئة النزاهة في نينوى من ضبط عقيد يعمل مديراً لإحدى الدوائر التابعة لوزارة الداخليَّة في المحافظة، متلبساً بجريمة الرشوة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفق بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة نينوى ألفت فريق ضبط فور تلقيها شكوى من أحد المواطنين تفيد بتعرضه للمساومة والابتزاز في دائرة البطاقة الوطنيَّة بناحية الشورة، وإجباره على دفع مبالغ ماليَّة؛ لقاء تسيير معاملته".

وتابعت الدائرة أن "فريق المديريَّة انتقل إلى مقر دائرة البطاقة الوطنيَّة، وقام بنصب كمين محكم للمتهم الذي يحمل رتبة عقيد ويعمل مديراً للدائرة، وتم الإيقاع به متلبساً بتسلم الرشوة، لقاء ختم معاملة وفاة عائدة لأحد المشتكين".

ونوهت إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة، التي نفذت، استناداً أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣ الفقرة ثانياً/ ١) منه، وعرضه بصحبة المبرزات على قاضي التحقيق المختص؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المتهم".

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