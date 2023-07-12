صدور أمر باستقدام معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية الحالي

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، اليوم الأربعاء، صدور أمرٍ باستقدام معاون محافظ كركوك للشؤون الفنيةالحالي؛ بتهمة ارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.

وذكرت الهيئة في بيان ان "محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة إصدار أمراً باستقدام معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية الحالي ومديرة قسم أملاك المحافظة؛ بتهمة إقدامهما على ارتكاب ما يخالف واجباتهما الوظيفيَّة".

وتابعت أنَّ "المخالفات تمثلت في تخصيص قطع أراضٍ، لافتةً إلى أنَّ محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام بحق المُتَّهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".