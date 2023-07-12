كربلاء.. ضبط معقبين اثنين وموظفاً سرق مواد من معمل حكومي

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، تنفــيذ عمليَّات ضبطٍ لمُعقّبين، وسرقة موادّ في دائرة التسجيل العقاريّ في محافظة كربلاء.

وذكرت الهيئة في بيان، ان "الفريق الميدانيَّ لمكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى دائرة التسجيل العقاري الثانية في المحافظة، تمكَّن بعد الرصد والمُتابعة من ضبط لقيامهما بتعقيب المعاملات دون تخويلٍ أو وكالةٍ رسميَّةٍ".

وأضافت إنَّ "المُتَّهم الأول، الذي تمَّ ضبطه، هو مُوظَّفٌ سابقٌ في الدائرة تمَّ عزله، بعد إدانته في قضايا فسادٍ مُودعة لدى مكتب تحقيق كربلاء"، لافتةً إلى "ضبط نماذج عرائض، وبياناتٍ وطلباتٍ خاصةٍ بمعاملات في حوزته، وكان يقوم بالتعقيب وهو جالسٌ على أحد المكاتب المُخصَّصة لمُوظَّفي الدائرة بعلم مديرها"، مُوضحةً أنَّ "المُتَّهم الثاني تمَّ ضبطه أثناء قيامه بتعقيب معاملاتٍ بحوزته، بصورةٍ غير قانونيَّةٍ".

وتابعت إنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة المُنفَّذة بناءً على مُذكَّرةٍ قــضائيَّـةٍ، وعرضها رفــقة المُتَّهــمين على قاضي التحقــيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق".

وأشارت الهيئة إلى أنَّ "فريق عمل المكتب كشف عن قيام موظفٍ في مديرية مقالع الفرات الاوسط في كربلاء بسرقة مادة الحصى الخابط بالاتفاق مع أحد المعامل الأهليَّة المجاورة للمعمل الحكومي"، مشيرة إلى أنَّ "المُتَّهم تسلَّم مبلغ (6,000,000) ملايين دينارٍ من المعمل الأهليِّ؛ لقاء المادة المسروقة".