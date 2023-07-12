الأنواء الجوية: تقرير المنظمة العالمية للأرصاد يؤكد أن العام الحالي هو الأشد حرارة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، أن تقرير المنظمة العالمية للأرصاد يؤكد أن العام الحالي هو الأشد حرارة.

وقال مدير إعلام الأنواء الجوية عامر الجابري إن "ارتفاع درجات الحرارة في عموم المناطق يعود إلى تأثر البلاد بتعمق المنخفض الموسمي الحراري والذي دائما ما يتشكل على الأراضي الهندية".

وأضاف، أن "المناطق الأكثر تأثراً في هذا المنخفض شبه الجزيرة العربية السعودية والكويت وقطر والعراق"، مبيناً، أن "تأثير المنخفضات وارتفاع درجات الحرارة غالبا ما يبدأ في منتصف شهر أيار وتستمر إلى شهر أيلول".

‏وأوضح، أن "تحديثات قسم التنبؤ الجوي مستمرة كل ساعة بالإضافة إلى النشرة الجوية والتي تصدر كل 5 أيام"، محذراً من "صفحات التواصل الاجتماعي والتي تنشر أخباراً مضللة غير صحيحة".

ولفت إلى، أن "‏المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أشارت عبر تقرير نشرته هيئة الأنواء الجوية بأن هذا العام هو الأشد حرارة".