الشيخ همام حمودي يثمن خطوة رئيس الوزراء بمقايضة النفط الخام مقابل الغاز

ثمن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، اليوم الأربعاء، خطوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بمقايضة النفط الخام مقابل الغاز مع إيران.

وقال الشيخ همام حمودي في بيان "نثمن عاليا الخطوة الحكيمة الشجاعة التي اتخذها رئيس الوزراء بمقايضة النفط الخام مقابل الغاز مع الجمهورية الإسلامية، ليضع بذلك حداً لمشكلة مستعصية بقيت تؤرق شعبنا لسنوات طويلة وتحمله معاناة كبيرة وتعطل نشاطه الاقتصادي الأمر الذي من شأنه حفظ المال العراقي، وتحريره من قيود الدولار الأمريكي والاملاءات الخارجية".

وأعرب عن أمله من "الحكومة تعزيز مشاريع الغاز التي أعلن عنها رئيس الوزراء بتوجه يشجع التحول إلى الطاقة البديلة، وتضمين الرخص الاستثمارية للمجمعات العمرانية وتركيب خلايا الطاقة الشمسية، وحث البنوك على دعم المواطنين بقروض ميسرة ضمن هذا التوجه".