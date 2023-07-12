المحكمة الاتحادية العليا تصدر امراً ولائياً بإيقاف بعض مواد قانون الموازنة

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، امر ولائي بإيقاف بعض مواد قانون الموازنة.
وقالت المحكمة في بيان انها "اصدرت امر ولائي بالعدد (153 / اتحادية / امر ولائي /2023 ) بتاريخ 12 /7 /2023 تضمن ايقاف تنفيذ المواد الآتية : المادة ((28/ رابعاً: أ- ب ) و (57/ أولاً -ج) و (65/ ثانياً) و (70/ ثانياً) و(71) و(75) من قانون رقم (13) لسنة 2023 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) لحين البت بالدعوى الدستورية المقامة أمام هذه المحكمة للطعن بدستوريتها المسجلة بالعدد (153/اتحادية/2023)".
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