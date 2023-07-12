النفط: الاتفاق مع إيران سيضمن انسيابية تدفق الغاز وينهي التعثر بسبب العقوبات الأميركية

أكدت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق مع إيران سيضمن انسيابية تدفق الغاز المورد وينهي التعثر السابق بسبب العقوبات الأميركية، مشيرةً إلى أن تنفيذه سيتم وفق آلية متفق عليها وفق تسعيرة الأسواق العالمية، لافتةً في الوقت نفسه إلى أن الوزير حيان عبد الغني أجرى اتصالات لتسريع تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء الخاصة بالاتفاق.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في حديث صحفي إن "الاتفاق مع إيران على مقايضة الغاز الإيراني بالنفط الأسود العراقي يمثل أحد أهم الحلول التي لجأت لها الحكومة ومجلس الوزراء لتسديد مستحقات الغاز المورد".

وأضاف أن "الاتفاق سيضمن انسيابية تدفق الغاز المورد وينهي التعثر السابق بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وتم بموجبه الاتفاق على ألية التجهيز والتسعيرة المعتمدة في الأسواق النفطية والوزارة أبدت استعدادها لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء لضمان استمرار تدفقات الغاز بانسيابية".

وتابع أن "هذه الخطوة مهمة جداً ونائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني عقد اجتماعا فورياً واتصالات مع الوكلاء والمديرين المعنيين ووجه بالإسراع بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء التي صدرت اليوم".