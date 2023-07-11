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الاعرجي للسفير الكندي: التجاوز على مقدسات المسلمين أمر مرفوض وغير مقبول


أكد مستشار الامن القومي، قاسم الاعرجي، اليوم الثلاثاء، للسفير الكندي لدى بغداد غريغوري غاليغان، ان التجاوز على مقدسات المسلمين أمر مرفوض وغير مقبول.

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان ان الأخير "استقبل السفير الكندي في بغداد، غريغوري غاليغان، واستعرضا، مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، فضلا عن بحث سبل تمتين علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين".

وأضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء بحث الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ملف مخيم الهول السوري، ومكافحة الإرهاب، وتبادل الخبرات والمعلومات".

وأكد الأعرجي، أن "مخيم الهول السوري يشكل عقبة أمام استقرار الوضع الأمني في المنطقة اذا لم تتضافر جهود المجتمع الدولي لتفكيكه"، مشيرا إلى أن "الخطر يهدد العالم بأسره طالما أن الفكر المتشدد مازال موجودا، مقدماً شكر العراق للحكومة الكندية لسحب ( 49) شخصا من رعاياها من مخيم الهول".

وطمأن الأعرجي السفير الكندي، بأن "رئيس مجلس الوزراء أصدر توجيهات مشددة فيما يتعلق بأمن وحماية السفارات"، مؤكدا أن "التجاوز على مقدسات أكثر من ملياري مسلم أمر مرفوض وغير مقبول، وعلى الجميع احترام مقدسات الآخرين".

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