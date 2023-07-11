السوداني يعلن انتهاء أزمة الغاز المستورد من ايران والاتفاق مع ايران حوله

أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، انتهاء أزمة الغاز المستورد المشغل لمحطات الطاقة الكهربائية، فيما كشف عن اتفاق مع إيران يقضي بمنحها النفط الأسود مقابل الغاز.

وقال السوداني في كلمة حول أزمة الكهرباء إنه "منذ بدء عمل الحكومة شخصنا الأسباب الحقيقية التي تلامس أزمة الكهرباء، ووضعنا حلول أمامها منها آنية ومتوسطة وبعيدة المدى"، معتبراً أن هذه الأزمة "متوقعة وهي موسمية تحصل مع بداية كل صيف ولولا إجراءات الحكومة لكانت المشكلة أكبر".

وأضاف، "توجهنا بقوة نحو صيانة المحطات وأكملناها قبل بداية الصيف، وسارعنا بإكمال العمل في المحطات قيد التنفيذ وافتتحنا واحدة ب‍صلاح الدين"، لافتاً إلى أن "إنتاج الكهرباء وصل إلى 26 ألف ميغاواط بسبب إجراءات الحكومة".

وأكد، أن "الحلول المتوسطة المدى ستنهي أزمتي الكهرباء واستيراد الغاز، كما ستغني هذه الحلول العراق عن استيراد الغاز"، مبيناً أن "الشركات الإماراتية باشرت في 3 حقول والصينية قيد المباشرة"، منوهاً إلى أن "عقود استثمار الغاز ستوفر 600 مليون متر مكعب قياسي".

وأشار السوداني إلى، أن "أزمة الكهرباء ستنتهي بعد الاستغناء عن الغاز المستورد خلال سنتين أو ثلاث".

وتابع: "نحن في طور إنهاء الربط الكهربائي مع الأردن ووقعنا عقوداً للربط مع الخليج".

وأكد السوداني، أن "العراق سدد كامل التزاماته ووضعها في حساب الشركات الإيرانية"، موضحاً أن "إمدادات الغاز الإيراني للعراق توقفت بسبب العقوبات الأميركية"، مشيراً إلى أن "هذه الإمدادات انحسرت بأكثر من 50% ما اثر على تجهيز الطاقة".

وكشف رئيس الوزراء، عن "اتفاق مع إيران على أن نعطي النفط الأسود مقابل الغاز"، معلناً في الوقت ذاته "انتهاء أزمة الغاز المستورد المشغل لمحطات الطاقة الكهربائية".

وأتم: "تم استئناف توريد الغاز الإيراني وستتصاعد الكميات وتم توقيع اتفاق بهذا الشأن".