إيران ترد على تصريحات وزارة الكهرباء العراقية: صادرات الغاز مستمرة ولكن!

نفى مدير شبكة التوزيع في شركة الغاز الوطنية الإيرانية محمد رضا جولايي، قطع صادرات الغاز إلى العراق مؤكدا أن هناك تعطل في شبكة الغاز غرب البلاد تسبب بانخفاض الصادرات إلى العراق بحدود 5-10 مليون متر مكعب يوميا في الأيام القليلة الماضية.

وفي تصريح لوكالة تسنيم الإيرانية، قال جولايي إن "صادرات الغاز إلى العراق مستمرة وستسمر لكنه بسبب الحرارة الشديدة في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من البلاد، تعطلت كفاءة المعدات في قطاعي الإنتاج والنقل، مما أثر بشكل سلب على نقل الغاز إلى شبكة الغاز في غرب البلاد".

ونفى جولائي قطع صادرات الغاز الإيراني إلى العراق، وذكر: بسبب تعطل عمل شبكة الغاز في غرب البلاد، خلال الأيام القليلة الماضية، تم انخفاض صادرات الغاز إلى العراق بحوالي 5 إلى 10 ملايين متر مكعب يوميا".

وأضاف المسؤول الإيراني أن "متوسط صادرات الغاز اليومية إلى العراق كان 30 مليون متر مكعب الشهر الماضي وقد وصل هذا الرقم إلى 21 مليون متر مكعب هذا الشهر".

وبين المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقي أحمد موسى في حوار تلفزيوني يوم الأحد (9 تموز 2023)، "إيران قطعت الغاز عندما بلغت درجة الحرارة 51 درجة مئوية دون سابق إنذار ومحطاتنا أصبحت (طابوكة) كوننا لا نمتلك الغاز الكافي".

وأضاف، أن "محطة المنصورية والصدر الغازية وجنوب بغداد والرشيد والتاجي وخور الزبير ومحطات أخرى تعرضت للإطفاء أو التحديد بسبب تخفيض الغاز المورد من الجانب الإيراني".

وتابع، "لم نتسلم إشعاراً من الجانب الإيراني بشأن خفض الغاز، بل كان التخفيض مفاجئاً”، مبيناً، "سألنا الجانب الإيراني عن سبب خفض الغاز المورد، فأجابوا بأن إيران لديها أموال لدى العراق يجب تسديدها".

وقال وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل اليوم الاثنين إن انخفاض تجهيز الطاقة جاء بعد تحقيق أعلى إنتاج بمعدل 26 ألف ميغاواط.

وأكد أن معدل التجهيز انخفض لـ 20 ألف و600 ميغاواط بسبب نقص الغاز مضيفا إنه بمجرد عودة الغاز سيرتفع معدل الإنتاج وتعود ساعات التجهيز كما كانت.

وشدد على أن هناك مباحثات معمقة مع الجانب الإيراني خلال أيام بشأن إمدادات الغاز قائلا وزارة الكهرباء سددت الديون بالكامل إلا أن القضايا المتعلقة بمصرف الـ TBI بسبب العقوبات الأمريكية تمنع تحويل المبالغ.