فصيل مسلح يحاصر نقابة الصحفيين في الديوانية ونقيبها يوجه نداءً

أقدم فصيل مسلح، اليوم الثلاثاء، على محاصرة نقابة الصحفيين العراقيين في محافظة الديوانية.

وقال مصدر صحفي في المحافظة، إن "فصيلاً مسلحاً حاصر مقر نقابة الصحفيين العراقيين فرع الديوانية الجديد والذي تحت الترميم".

وأضاف، أن "المقر تابع لعقارات الدولة واخذت النقابة موافقات مسبقا ليكون مقر النقابة الجديد".

من جهته، قال نقيب الصحفيين فرع الديوانية احمد الشيباني في تصريح وزعه على وسائل الاعلام، إن "فصيل مسلح دخل الى مقر النقابة الجديد، ويأبى الخروج منه".

وأضاف، أن "المقر الجديد صُرف عليه قرابة الـ70 مليون دينار عراقي"، مشيرا الى "اتصاله بوزير الداخلية وقائد شرطة المحافظة للوقوف على ما يجري هناك".

ودعا الشيباني الصحفيين، الى "الوقوف مع نقابة الصحفيين، والتجمع أمام مقر نقابة الصحفيين القديم في الديوانية ب‍شارع الثورة".