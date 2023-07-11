النزاهة تضبط متهماً في بلدية الدورة متلبساً بأخذ مبالغ مالية من المتجاوزين خلافاً للقانون

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط متهم ببلدية الدورة متلبساً بأخذ مبالغ مالية من المتجاوزين ،استجابةً لشكاوي المواطنين.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان : انه و"استجابةً لشكاوي المواطنين ،تمكن فريق من التقصي والتحري من الإيقاع بأحد موظفي البلدية مُتلبّساً بتسلُّم مبلغٍ ماليٍّ من احد المشتكين دون أيّ وصلٍ رسميٍّ بمبلغ الغرامة ".

وأوضحت أنَّ "بعض مُوظَّفي قسم التجاوزات في بلديَّة الدورة قاموا بقطع وصولاتٍ للمُتجاوزين في الأراضي الزراعيَّة على أنَّها غراماتٌ مفروضةٌ عليهم وبمبالغ أكثر من المدرج في الوصل، أو تسلم المبالغ دون وصولاتٍ رسميَّةٍ، بيدَ أنَّه التحقيقات توصَّلت إلى أنَّ فرض تلك المبالغ تمَّ بصورةٍ غير قانونيَّةٍ"