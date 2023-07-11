وكالة الاستخبارات:القبض على ما يسمى المفتي والشرعي ومسؤول الكفالات المالية لقضاء الشرقاط

أعلنت وكالة الاستخبارات اليوم الثلاثاء، القبض على ما يسمى المفتي والشرعي ومسؤول الكفالات المالية لقضاء الشرقاط.

وقالت الوكالة في بيان أنه "وفقاً لمعلومات دقيقة عن تواجد ما يسمى مفتي داعش الشرعي لقضاء الشرقاط، تم تشكيل فريق عمل من مفارز وكالة الاستخبارات وبعد اجراء التحريات الاستخبارية والفنية وبكمين محكم، تمكنت المفارز من القاء القبض على المتهم في محافظة صلاح الدين"، مبينة أن "المتهم اعترف بعد تدوين اقواله وتصديقها قضائياً بأنه عمل بصفة ما يسمى المفتي الشرعي لقضاء الشرقاط ومسؤول الكفالات".

وأضافت أن "المتهم اعترف ايضاً باشتراكه في الهجوم الذي استهدف قرى الزوية والخانوكة عام 2014 اضافة الى استهداف الاجهزة الامنية والعسكرية والهجوم على مصفى بيجي، كما اعترف بقيامة بخطف وقتل عناصر الاجهزة الامنية والعسكرية وتفجير دورهم قبل أيام التحرير"،