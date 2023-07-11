النزاهة :صدور 42 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا في حزيران

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة عن الجهات القضائيَّة والمُنفَّذة بحقّ ذوي الدرجات العليا وكبار المسؤولين خلال شهر حزيران الماضي .

وذكرت الهيئة في بيان ، ان "المحاكم المُختصَّة في بغداد والمحافظات اصدرت (42) أمر قبضٍ واستقداٍم على كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا، في القضايا التي تولَّت مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات التحقيق فيها، وأحالتها إلى القضاء"، مُبيّنةً أنَّ "الأوامر التي صدرت خلال المُدَّة من (1 /6 لغاية 30/6) توزَّعت بين (5) أوامر قبضٍ، و(37) أمر استقدام".

وأضافت ان "الأوامر شملت عضواً حالياً في مجلس النواب وعضواً سابقاً، ووزيرين سابق وأسبق، ووكيلي وزارة سابقين، فضلاً عن مُحافظين حاليَّين واثنين أسبقين، و(13) مديراً عاماً حالياً، و(8) سابقين، و(6) مُديرين أسبقين، كما شملت الأوامر أيضاً اثنين من أعضاء مجالس المحافظات".