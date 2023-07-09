الاستخبارات العسكرية تطيح بأحد عناصر داعش الإرهابي في نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الارهابية في نينوى.

وذكرت المديرية في بيان انه "بعملية استباقية وجهد استخباري مميز ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة السادسة عشر التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الخامس والسبعين تم نصب كمين محكم في قرية العذبة وعلى أثرهِ ألقي القبض على احد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".

واضافت ان " الارهابي كان يعمل بصفة مقاتل في صفوف عصابات داعش الإرهابية جنوبي مدينة الموصل"، مبينة انه " تم تسليمه الى جهة الطلب ميدانياً وأصولياً".