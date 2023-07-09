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السوداني يؤكد اهمية ابعاد مجلس الدولة عن اية ضغوطات او تدخل سياسي


أجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، زيارة إلى مقر مجلس الدولة.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في بيان" ان السوداني تابع خلال الزيارة، سير أعمال المجلس، واستمع إلى إيجاز عن أهمّ الملفات والعقبات التي تواجه العمل، والمتطلبات الضرورية لأداء المهام وجهود التطوير".

وأشار السوداني إلى أن "واقع الدولة والمجتمع بات يعتمد على البرنامج الحكومي وتنفيذه، الذي يعد الطريق الأبرز للإصلاح، والذي يتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة وتعاونها".

وشدّد ، على "ضرورة إبعاد مجلس الدولة وعمله عن أية ضغوطات أو تدخّل سياسي، وأنّ الحكومة حريصة على أن يأخذ المجلس مساحته ودوره بشفافية ووفقاً للقانون، وأنّ الحكومة لديها اهتمام كبير بعمل المجلس؛ لإسهامه على مستوى التشريعات وتقديم المشورة والرأي والقضاء الإداري، بما يضمن حفظ حقوق المواطن والموظف وحماية مصالح الدولة".

واكد رئيس الوزراء "الحاجة إلى بسط العدالة أينما أمكن، وسرعة حسم الدعاوى، وتدقيق القوانين من منظور متقدم وبما ينفع المواطنين"

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السوداني يؤكد اهمية ابعاد مجلس الدولة عن اية ضغوطات او تدخل سياسي
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