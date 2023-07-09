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رئيس الجمهورية لوفد كردي : هناك نقص بإجادة اللغة العربية من قبل أفراد هذا الجيل ويجب تدارك هذا الخلل


التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم في قصر بغداد، رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان سفين دزه يي والوفد المرافق له.

وذكر بيان رئاسي " تم خلال اللقاء الذي حضره رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد فارس عيسى، بحث أهم القضايا الراهنة وتطورات الأوضاع السياسية، حيث أكد رئيس الجمهورية ضرورة التواجد الفعال لممثلي حكومة الإقليم في بغداد وبما يسهم في تعزيز العلاقات بين الجانبين".

وأشار االرئيس " إلى العمل لإنشاء مركز ثقافي عربي- كردي يخدم الحركة الثقافية في البلد ويبرز دور الشخصيات الأدبية والفنية، ويقدّم نتاجاتها للجمهور، مشيرا إلى أن هناك نقصا في إجادة اللغة العربية من قبل أفراد هذا الجيل ولابد من تكثيف الجهود لتدارك هذا الخلل. كما تطرق في هذا السياق إلى أهمية دراسة التاريخ ونشر ثقافة المطالعة والمعرفة".

وتحدث رئيس الجمهورية : عن عدة مشاريع قوانين يجري العمل بشأنها مثل مشروع قانون مجلس الاتحاد، ومشروع قانون مجلس المياه، ومشروع قانون المرأة، مؤكدا أيضا العمل على معالجة الكثير من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".

وأشار الرئيس " إلى أن رئاسة الجمهورية عملت مع مؤسسات الدولة المعنية كالداخلية والعدل من أجل إطلاق سراح العديد من المعتقلين تجاوز عددهم ما يقارب الخمسة آلاف معتقل خلال الشهور الماضية.

كما تحدث عن التطورات الإيجابية التي تشهدها البلاد في مجال الخدمات والأمن، مؤكدا أن ترسيخ الأمن والاستقرار ركيزتان لحل جميع المشكلات".

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