الإطار التنسيقي يوجه طلبا للحكومة بشأن ازمة الكهرباء

وجه الإطار التنسيقي، اليوم الاحد، طلبا للحكومة بشأن قلة التجهيز في ساعات الكهرباء بظل الظروف المناخية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة.

وذكر الإطار في بيان ان "البلاد تشهد أزمة باتت تثقل كاهل المواطن العراقي بسبب قلة التجهيز في ساعات الكهرباء في ظل الظروف المناخية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة".

ودعا الإطار، الحكومة العراقية ومن خلال وزارة الخارجية الى "الاتصال بالجانب الامريكي وحمله على الاطلاق الفوري للمستحقات المالية المترتبة عن استيراد الغاز الايراني دون تأخير او مماطلة".

وشدد على "ضرورة عدم استخدام هذا الملف سياسيا لتلافي انعكاساته السلبية على المواطن العراقي".