مستشار السوداني يكشف عن تغييرات جديدة في مؤسسات الدولة في قادم الايام

كشف مستشار رئيس الوزراء هشام الركابي، عن تغييرات جديدة في مؤسسات الدولة في قادم الايام.
وقال الركابي في تغريدة له على/تويتر/:" ان التغييرات الامنية الجارية في بغداد وبعض المحافظات هي بداية لعملية الاصلاح الامني والاداري التي وعد بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منذ بداية تشكيل الحكومة وتاتي منسجمة مع البرنامج الحكومي"..
واضاف:" ستحصل في قادم الايام الكثير من التغييرات في مؤسسات الدولة بهدف تقديم خدمة افضل للمواطن العراقي".
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