نائب عن الانبار يطالب السوداني بمحاكمة علنية لمدير تقاعد المحافظة

طالب النائب عن محافظة الانبار، عادل خميس المحلاوي، اليوم السبت، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، باجراء محاكمة علنية لمدير عام تقاعد الانبار على خلفية ملفات الفساد.

وقال المحلاوي في تغريدة له، ‏”بصفتي نائباً عن محافظة الانبار، أطالب رئيس مجلس الوزراء بان تكون محاكمة مدير تقاعد الانبار علنية”.

واضاف، ان “ ذلك الاجراء سيكشف الحقائق امام الجميع ويعرف الرأي العام حجم الفساد وجميع المتورطين فيه وليصبح عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالمال العام”.

وختم تغريدته بـ” #طفح_الكيل”.

وكانت قوة امنية اعتقلت قبل ايام مدير تقاعد الانبار انس العلواني ومدير نزاهة الانبار لتورطهما بملفات فساد