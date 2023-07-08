رشيد والمندلاوي يشددان على تعزيز آليات مكافحة الفساد

شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم السبت، تعزيز التنسيق بين الرئاسات وسنّ القوانين المهمة.

وذكر بيان لمكتب المندلاوي، أن الأخير "استقبل بمقر اقامته، اليوم، رئيس الجمهورية (عبد اللطيف رشيد)".

وجرى خلال اللقاء، بحث "أحدث المستجدات على الساحة السياسية، ومناقشة عدد من الملفات والمواضيع المهمة، والاتفاق على ادامة التواصل والتنسيق بين السلطات من اجل تقديم افضل الخدمات للشعب، والتأكيد على أهمية سن القوانين التي لها تماس مباشر بحياة المواطنين، وتعزيز خطوات مكافحة الفساد لحفظ المال العام".