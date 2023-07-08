هيئة الحشد الشعبي تؤكد التزامها بتوجيهات رئيس الوزراء بشأن المفسوخة عقودهم

أكدت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، التزامها بتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن المفسوخة عقودهم.

وقالت الدائرة الإدارية والمالية بالهيئة في بيان إنها" تؤكد التزامها وتأكيدها على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإطلاق عملية استقبال المفسوخة عقودهم، في المؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية، وحسب جداول وتوقيتات زمنية تحددها كل جهة، وأن يجري توخي الدقة والتحقق، ووضع ضوابط خاصة لاستقبالهم واستكمال طلباتهم لإعادتهم إلى الخدمة".

وأكدت المديرية بحسب البيان" على اعتماد المدة من 15 إلى غاية 24 تموز الجاري، موعداً لتأشير مراجعة المفسوخة عقودهم".

ونوهت المديرية بهذا الصدد، إلى أنها" تضع نصب عينها ملف المفسوخة عقودهم وحسمه في أسرع وقت ممكن إنصافا لمنتسبي الحشد الشعبي الذين صبروا كثيرا طيلة المدة الماضية".

وتابع البيان، أن" رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض و رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي يتابعان هذا الملف باستمرار وبشكل شبه يومي".