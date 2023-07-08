النزاهة تحبط محاولة تسويق (30) طناً من حنطة متضررة غير صالحة للاستهلاك البشري في صلاح الدين

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم السبت، إحباط محاولة تسويق (30) طناً من حنطة متضررة غير صالحة للاستهلاك البشري في صلاح الدين.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان إنها" وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، أفادت بإحباط فريق عمل مكتب الهيئة في محافظة صلاح الدين محاولة إعادة تسويق كميَّةٍ تصل إلى (30) طناً من الحنطة المُتضرّرة وغير الصالحة للاستهلاك البشريّ، مؤكدةً إحباط محاولة القائمين على إدارة صومعة تكريت بتصفيتها بموجب آلة تصفيةٍ غير حكوميَّةٍ داخل الصومعة، خلافاً للضوابط؛ لغرض تسويقها ضمن الحنطة الصالحة للاستهلاك البشري مُجدداً".

وأوضحت، أن" فريق عملٍ من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة أجرى زيارةً تفتيشيَّة إلى الهيئة العامَّة للضرائب بفرعيها الأول والثاني، وتمكَّن من ضبط مُعقّبٍ بحوزته معاملاتٌ ضريبيَّة لمُكلَّفين دون وكالةٍ رسميَّة، لافتة إلى قيام خمسة مُوظَّفين في الهيئة العامَّة بإكمال كتب براءة الذمَّة دون حضور أصحاب العلاقة".

وأضافت، أنه" تمَّ ضبط (4) مُتَّهمين؛ لقيامهم بنصب أكشاكٍ أمام الهيئة العامَّة للضرائب، وتنظيم معاملات المواطنين مقابل مبالغ ماليَّةٍ دون وجود موافقاتٍ قانونيَّة، والحصول على إجازة ممارسة مهنة، مُبيّنةً أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر توقيف المُتَّهمين الـ (5) وفق أحكام المادة (240) من قانون العقوبات".