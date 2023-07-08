النائب همام التميمي يطالب النزاهة بفتح ملفات تنظيفات بغداد: حبر على ورق

طالب عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، همام التميمي، اليوم السبت، هيئة النزاهة الاتحادية بفتح ملفات "تنظيفات بغداد"، فيما أشار الى أنها نفذت مشاريع "وهمية".

وقال التميمي في حديث صحفي، إن "السنوات السابقة شهدت فساداً في التخصيصات المالية لتنظيفات بغداد".

وأضاف، أن "تنظيفات بغداد والمتمثلة ب‍دائرة بلديات بغداد جهزت حاويات على عدد سكان العراق، الا أن تلك الحاويات غير موجودة على ارض الواقع سوى على الورق".

وطالب عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، هيئة النزاهة بـ"فتح ملفات تنظيفات بغداد التابعة لمحافظ بغداد ودائرة بلديات بغداد".