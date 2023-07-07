رشيد يهنئ بمناسبة عيد الغدير ويدعو الى التكاتف والتآزر

هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، بمناسبة عيد الغدير الأغر، فيما دعا إلى التكاتف والتآزر في هذه المرحلة بما يعود على الشعب بالخير والاستقرار.

وقال رئيس الجمهورية في تغريدة :"نرفع أزكى آيات التهاني والتبريكات في هذا اليوم المبارك ‏وانطلاقاً من شعورنا بالمسؤولية حينما نستذكر عيد الغدير".

وأضاف :"علينا أن نجعل من سيرة الإمام ومنهجه العملي في ممارسة السلطة حافزا يدفعنا الى مزيد من التكاتف والتآزر في هذه المرحلة من مراحل العراق بما يعود على شعبنا بالخير والاستقرار".