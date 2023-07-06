السوداني يشكل لجنة تحقيق بحق وزير بسبب مخالفات مالية

كشفت النائب عالية نصيف،الخميس، عن تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من وزيرين رصدت بارتكاب وزير حالي بمخالفات مالية .

وقالت نصيف في تصريح لـ / المعلومة/، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بدأ فعليا بتقييم الوزراء"، لافتة الى ان " هناك معلومات تشير الى لجنة وزارية مؤلفة من وزيرين رصدت بارتكاب وزير حالي بمخالفات مالية" .

وأضافت، ان " على القوى السياسية ان ترفع يدها من أي تدخل قد يتخذه السوداني بإقالة الوزراء".

وأشارت نصيف الى ان" التعديلات الدستورية في حكومة السوداني شرعت فعليا من خلال تقييمات اللجان الوزارية التي تم تشكيلها من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وبعد مرور ستة اشهر من عمر الحكومة، يعتزم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إجراء تعديل وزاري قريب، لا سيما بعدما أعلن أنه حق دستوري لن يتنازل عنه، ملمحا إلى أنه سيذهب إلى البرلمان لأجل ذلك، وأن الكتل السياسية التي ترفض التغيير ستكون مسؤولة أمام الشعب.