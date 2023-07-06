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رئيس الوزراء والنائب الأول لرئيس البرلمان يتفقان على تعزيز التعاون الحكومي - النيابي


اتفق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الخميس، على على تعزيز التعاون النيابي الحكومي وتشديد خطوات مكافحة الفساد.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان أن "المندلاوي استقبل السوداني اليوم، وجرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحة السياسية".

وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء كذلك التأكيد على أهمية الإسراع في تنفيذ البرنامج الحكومي؛ لتوفير الخدمات والمشاريع الأساسية للمواطنين، والاتفاق على تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لسنّ القوانين المهمة، فضلاً عن تشديد خطوات مكافحة الفساد وحفظ المال العام، ومتابعة صرف التخصيصات المالية في موازنة العام الجاري في الأماكن التي خصصت من أجلها".

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