العراق وايران يبحثان مسألة مستحقات الغاز الإيرانيّ واستمرار توفيره لتجنب حدوث عجز في تجهيز الطاقة الكهربائيَّة

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين اليوم الخميس مع وزير خارجيَّة الجُمْهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة أمير حسين عبداللهيان، مسألة مستحقات الغاز الإيرانيّ واستمرار توفيره لتجنب حدوث عجز في تجهيز الطاقة الكهربائيَّة لاسيما في فصل الصيف .

وقالت وزارة الخارجية في بيان" ان ‏وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى وزير خارجيَّة الجُمْهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة أمير حسين عبداللهيان، على هامش مُشاركته في الاجتماع الوزاريّ لدول حركة عدم الانحياز، الذي يُعقد في باكو للفترة من 5-6 تموز 2023، وناقش معه سُبُل الارتقاء بآفاق التعاون الثنائيّ، والتنسيق الستراتيجيّ بين البلدين تجاه القضايا الإقليميَّة والدوليَّة

واوضح البيان انه تم التطرق إلى مسألة شط العرب وترسيم الحدود مبينا ان العمل مستمر من قبل الفرق الفنيَّة بين الجانبين.

وأكَّد وزير الخارجية أنّّ استقرار العلاقات في المنطقة يصب في مصلحة البلدين وكذلك المنطقة، مُشيراً إلى الالتزام الأمنيّ الذي تم توقيعه مؤخراً بين الجانبين ودخوله حيز التنفيذ.

من جانبه، اكد وزير الخارجيَّة الإيرانيّ إنَّ العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها، وأنَّ الملفات المتعددة بين الجانبين تسير بوضع جيد، مُقدماً شكره على دور العراق وحكومته نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين في تطبيع العلاقات بين الجُمْهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة والمملكة العربيَّة السعوديّّة.