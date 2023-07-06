العامري من المقدادية يدعو العشائر إلى التلاحم والتعاون مع القوات الامنية

دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري،العشائر إلى التلاحم والتعاون مع القوات الامنية .

وشدد العامري خلال لقائه بجمعٍ من الشيوخ والوجهاء في مضيف الشيخ عدنان اللهيبي في المقدادية في محافظة ديالى على ضرورة المحافظة على النصر الذي تحقق بفضل دماء الشهداء من أبناء الحشد الشعبي والقوات الأمنية،

على صعيد متصل اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ان المرحلة الحالية مرحلة إعمار وتحتاج العمل يداً بيد. وأشار العامري خلال زيارته لاحد الوية الحشد ، الى :" ان الحرب الحالية تهدف إلى إبعاد الشباب عن المرجعية الدينية.

واضاف ان أمن العراق مرهون بالعلاقة الطيبة بين المرجعية الدينية والشباب.

وقال ان عاد الإرهاب عدنا، وما قام به الحشد ليس منة " بل واجبنا الشرعي".

واشار الى ان والدة احد الشهداء عزتنا بفقدان ولدها في الحرب ضد عصابات داعش.

واعرب العامري عن شكره لأهالي المحافظات الجنوبية الذين قدموا الدماء رخيصةً من أجل العراق وشعبه.